Erhan Doğancıoğlu’undan yeni çalışma: “Gönül Masası”

Erhan Doğancıoğlu, “Gönül Masası” adlı yepyeni şarkısını kendi şirketi Pia Music Production etiketiyle  tüm dijital platformlarda yayınladı.

Erhan Doğancıoğlu’undan yeni çalışma: “Gönül Masası”
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 09-04-2025 19:16

Orhan Gencebay’ın yönlendirmesiyle aranje yapmaya başlayan, 2015 yılında ilk albümü olan “Vol.1” i yayınlayan müzisyen, yeni çalışmasının söz, müzik ve düzenlemesine de imza attı. Çocukluk yıllarında müzik hayatına başlayan Doğancıoğlu, müziğe olan sevgisini şöyle anlattı: “Müzik yolculuğum çocukluk yıllarımda başladı. Annemin beni Gülhane Parkı konserlerine götürmesiyle, Anadolu motifleri ve rock müziğin birleştiği dünyayla tanıştım. İlk konserimde Cem Karaca’yı dinleme fırsatı buldum ve bu deneyim beni derinden etkiledi. Müzikal yeteneğim aileden geliyordu; babam ve abim de müzikle ilgileniyordu. Bu ilgiyle ben de piyano eğitimi alarak müziğin sonsuz yolculuğuna adım attım.”

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