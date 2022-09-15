Eren Çıralar’dan sevilen şarkısı Züleyha‘ya akustik  yorum

Şarkıcı, 2018 yılında yayınladığı “Derin” albümünün ardından 3’üncü single çalışması olan “Züleyha”yı 3 Haziran’da yayınlamıştı. Klasik bir aşk hikayesinin kahramanları olan Yusuf ve Züleyha’dan esinlenilerek yazılan şarkının sözü ve müziği Üzeyir Aktulum imzası taşıyor. Düzenlemesini Erhan Doğancıoğlu’nun yaptığı ,gitarları Soyhan Şenyayların , Bas Gitarları Fedai Tayyar’’ın eşlik ettiği ,şarkının akustik yorumunu Çıralar, kendi yapım şirketi olan Deep Revery Music Production’dan yayınladı..



Çıralar ; mix&mastering’i Tolga Borucu ile Olcay Bağrıyanık tarafından yapılan Akustik çalışmaya sürpriz bir video klip çekti.