Erdal Beşikçioğlu: Kızımı çocuk işçi olarak çalıştırdık!

Dijital platformda yayınlanan 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin ikinci sezonu için Beyoğlu'nda bir mekanda gala düzenlendi. Oyuncular Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Evliya Aykan, Burak Dakak, Derin Beşikçioğlu, Önder Selen, Alper Kut, Selen Öztürk, Devrim Yakut ve Güven Kıraç gösterim öncesi galaya katıldı.

Erdal Beşikçioğlu, kızı Derin Beşikçioğlu ile soruları yanıtlarken, "Kızım bana tiyatro okumak istediğini söyledi. Yurt dışındaki sınavlara girdi ve kazandı. Sonra okulu bitirdi ve Türkiye'de ne yapacaklarını sordu. 'Benimle birlikte ilerlemek ister misin?' dedim, o da kabul etti. İlk projesini benimle gerçekleştirdi ve ardından başka projeler de geldi" şeklinde konuştu.



"DÜŞECEKSEM DE KENDİM DÜŞMEK İSTEDİM"



Derin Beşikçioğlu, "Herhangi bir başarı elde etmek istiyorsam, her zaman Derin olarak başarmaya çalıştım. Ailemin adını kullanarak bir yerlere gelmeyi istemedim, açıkçası. Babamın yardımı tabii ki oldu, ancak beni bir işe sokmasını istemedim. Yeteneğimle öne çıkmak ve başarılı olmak istedim. Düşeceksem de kendi tercihimle düşmek istedim" şeklinde konuştu.





"KANTİNDE ÇALIŞTI, BİLET SATTI, VESTİYERLİK YAPTI"

Kızının çocukluğundan beri çalıştığını dile getiren Erdal Beşikçioğlu, "Biz onu çocuk işçi olarak çalıştırdık. Kantinde çalıştı, bilet sattı, vestiyerlik yaptı, yer de gösterdi. Hâlâ da yapıyor bu işleri. Çalışıyor yani ama şimdi bir seviye üste çıktı ve oyunculuk yapmaya başladı. Bazen birlikte çalıştığımız projelerde kızım olduğu için hunharca davrandığım oldu. Kızmadım ama bir şeyleri söylerken kızım olduğu için daha rahat konuştuğum zamanlar oldu" açıklamasını yaptı.