Ercan Saatçi'den "patronluk yapmaya kalktı" diyen İzel'e yanıt geldi!

"İZEL ÇELİK ERCAN GRUBU KISA SÜRSÜN DİYE YARATILMIŞ BİR GRUP"



Ercan Saatçi; "İzel & Çelik & Ercan'ın kısa sürsün diye yaratılmış bir grup diye düşünüyorum. 90'da çıkıp tek albüm yapıp dağılan, 30 sene sonra tekrar bir araya gelip 100 konserlik turne yapıp tekrar dağılan bir grup. Çok evlenenler çok boşananlar var ya, bu da öyle bir grup. Ayrılıyor birleşiyor ayrılıyor birleşiyor" diyerek ilginç bir açıklamaya imza attı.



İZEL "ERCAN SAHNEDE DE PATRONLUK YAPMAYA KALKTI" DEMİŞTİ



İzel, grubun yeniden dağılma gerekçesi olarak şunları söylemişti: "Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş ve grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum" demişti.



O CÜMLELERE İLK KEZ YANIT VERDİ



Ercan Saatçi, İzel'in ayrılık açıklamasına ilk kez yanıt verdi: "Kimse kimseye küs değil. O açıklamalara cevap vermek istemiyorum, bir polemik olsun istemiyorum. Çelik'le her gün telefonlaşıyoruz görüşüyoruz, İzel'in de başı sıkışsa ilk koşacaklardan biriyim. Bunu egzajere etmenin, onun yüzünden şöyle oldu onun yüzünden böyle oldu denmesini istemiyorum. İzel Çelik Ercan çok güzel bir marka, oraya bir şey bulaştırmak istemiyorum. Tatlı kalsın" dedi.