Ercan Saatçi'den "patronluk yapmaya kalktı" diyen İzel'e yanıt geldi!

Yapımcılığını BBO Yapım, Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun üstlendiği, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla hafta içi her gün NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci, yapımcı ve müzisyen Ercan Saatçi'yi konuk etti. Ercan Saatçi, 30 yıl sonra yeniden bir araya gelen ve kısa sürede yine dağılan İzel, Çelik, Ercan grubu için İzel'in ayrılık açıklamasına ilk kez yanıt verdi.

Ercan Saatçi'den
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2024 16:10

"İZEL ÇELİK ERCAN GRUBU KISA SÜRSÜN DİYE YARATILMIŞ BİR GRUP"

Ercan Saatçi; "İzel & Çelik & Ercan'ın kısa sürsün diye yaratılmış bir grup diye düşünüyorum. 90'da çıkıp tek albüm yapıp dağılan, 30 sene sonra tekrar bir araya gelip 100 konserlik turne yapıp tekrar dağılan bir grup. Çok evlenenler çok boşananlar var ya, bu da öyle bir grup. Ayrılıyor birleşiyor ayrılıyor birleşiyor" diyerek ilginç bir açıklamaya imza attı.

İZEL "ERCAN SAHNEDE DE PATRONLUK YAPMAYA KALKTI" DEMİŞTİ

İzel, grubun yeniden dağılma gerekçesi olarak şunları söylemişti: "Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş ve grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum" demişti.

O CÜMLELERE İLK KEZ YANIT VERDİ

Ercan Saatçi, İzel'in ayrılık açıklamasına ilk kez yanıt verdi: "Kimse kimseye küs değil. O açıklamalara cevap vermek istemiyorum, bir polemik olsun istemiyorum. Çelik'le her gün telefonlaşıyoruz görüşüyoruz, İzel'in de başı sıkışsa ilk koşacaklardan biriyim. Bunu egzajere etmenin, onun yüzünden şöyle oldu onun yüzünden böyle oldu denmesini istemiyorum. İzel Çelik Ercan çok güzel bir marka, oraya bir şey bulaştırmak istemiyorum. Tatlı kalsın" dedi.

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