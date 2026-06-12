Engin Polat'tan Yürek Dağlayan Paylaşım: "O Ana Kadar Gözün Arkada Kalmasın!"

Engin Polat Çeşme'de silahlı saldırıda ölen kuzeni ve koruması Can Polat için sessizliğini bozdu: "Emanetin emin ellerde, artık 6 çocuğum var."

Engin Polat'tan Yürek Dağlayan Paylaşım:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2026 15:26

Polat ailesi son günlerde asayiş ve magazin dünyasını derinden sarsan büyük bir acıyla gündemde. Çeşme'de meydana gelen trajik olayın ardından derin bir sessizliğe gömülen Engin Polat acı kaybının ardından ilk kez konuştu. Sosyal medya platformları üzerinden bir taziye mesajı yayınlayan ünlü isim vefat eden yakınına duygusal sözlerle veda etti. Engin Polat Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kuzeni Can Polat'ın ölümünden günler sonra sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat "Gözün arkada kalmasın" ifadelerini not düştü.

Çeşme'deki Silahlı Saldırı Şoke Etmişti

İzmir'in gözde tatil beldesinde yaşanan ve tüm aileyi yasa boğan kanlı pusunun yankıları sürerken, hayatını kaybeden ismin aile içindeki yakınlığı da ortaya çıktı. Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat 3 Haziran'da Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Günler sonra sessizliğini bozan Engin Polat cinayete kurban giden kuzeninin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Artık 6 Çocuğum Var Emanetin Emin Ellerde

Kuzeninin geride bıraktığı çocuklarına sahip çıkacağını ilan eden Engin Polat birlikte çekildikleri eski bir fotoğrafın altına adeta bir bağlılık yemini yazdı. Can Polat ile fotoğrafını paylaşan Engin Polat mesajında şu ifadelere yer verdi: 

 "Sen benim çocukluğum sen benim kardeşten ötem, sen benim tek dostum sırdaşım elbet bir gün buluşacağız. O ana kadar gözün arkada kalmasın. Rabbim nefes verdiği sürece evlatların evlatlarım artık 6 çocuğum var. Emanetin emin ellerde rahat uyucanımın canı can gardaşım."

 Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada çok sayıda taziye ve yorum aldı.

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