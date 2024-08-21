Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 kesin talimat: Bunları sakın yapma!

Dilan Polat'ın Engin Polat'ı ziyaretiyle ilgili detaylar konuşulmaya devam ediyor.

Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 kesin talimat: Bunları sakın yapma!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2024 19:13

Dilan Polat, serbest kalmasının ardından ilk olarak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat’ı ziyaret etti. Uzun süredir ayrı kalan çiftin buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Engin Polat, eşine cezaevindeki görüşte kesin talimatlar vererek, "Konuşma yapmayacaksın, telefon kullanmayacaksın ve basına demeç vermeyeceksin," dedi. Bu talimatlar, çiftin buluşmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ÇIKAR ÇIKMAZ EŞİNE KOŞTU

Dilan Polat’ın serbest kaldıktan hemen sonra kocasını görmek için harekete geçmesi, dikkatlerden kaçmadı. Hapisten çıktıktan sonra bir süre kardeşi Sıla Doğu’nun evinde kalan Dilan Polat, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz soluğu eşi Engin Polat’ın yanında aldı.

Kardeşi Sıla Doğu, Dilan Polat’ı cezaevine götürmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Sıla Doğu, bu anları sosyal medya hesabında "Enginimize" notuyla paylaştı. Dilan Polat’ın cezaevi önünde Engin Polat’ı beklerken görüntülenmesi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede gündem oldu.

Dilan Polat’ın eşiyle olan buluşması, birçok kişi tarafından merakla takip edilirken, çiftin gelecekteki adımları da şimdiden spekülasyon konusu olmuş durumda.

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