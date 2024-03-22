Engin Polat’ın cezaevinden görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye, uzun bir süredir sosyal medyada fenomen haline gelen Dilan Polat ve ailesinin durumunu tartışıyor.

Gösterişli yaşam tarzıyla tanınan Polat, artık çeşitli suçlamalarla karşı karşıya ve şu anda cezaevindedir.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Polat Ailesi hakkındaki soruşturma devam etmektedir.

5 aydan beri cezaevinde tutuluyorlar.

Sorunun karmaşıklığı artarken, takipçileri ve fenomenleri, Dilan Polat'ın durumu hakkında merak içindedirler.

5 Kasım'dan bu yana tutuklu olan çiftle ilgili yeni bir gelişme meydana geldi.

Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Engin Polat'ın cezaevi görüşünde çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu kareye birçok yorum yapıldı.

Polat'ın saçlarının uzadığı ve kilo aldığı dikkat çekti.



