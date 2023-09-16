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Engin Öztürk'ün milyonluk oyuncağı!

Ününü 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisi ile kazanan ve daha sonra 'Muhteşem Yüzyıl', 'Yüksek Sosyete', 'Diriliş: Ertuğrul' ve 'Doğduğun En Kaderindir' gibi önemli projelerde yer alan Engin Öztürk, tatil sonrası İstanbul'a döndü. Yakışıklı oyuncu, yeni aracıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.

Engin Öztürk'ün milyonluk oyuncağı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2023 12:04

Engin Öztürk, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ve 'Selim Yaşaran' karakterini canlandırdığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisi ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

En son 'Sıfırıncı Gün' dizisinde 'Özgür' karakterini oynadıktan sonra, 36 yaşındaki oyuncu yaz mevsimini tatil yaparak Çeşme'de geçirdi. Tatilin tadını çıkardıktan sonra hızlı ve lüks bir otomobile binerek Nişantaşı'nda kısa bir tur attı.

Ünlü oyuncu, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı. Öztürk, son dönemde birçok ünlünün tercih ettiği bir otomobil markasını kullanıyor gibi görünüyor.

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