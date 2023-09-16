Engin Öztürk'ün milyonluk oyuncağı!

Engin Öztürk, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ve 'Selim Yaşaran' karakterini canlandırdığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisi ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

En son 'Sıfırıncı Gün' dizisinde 'Özgür' karakterini oynadıktan sonra, 36 yaşındaki oyuncu yaz mevsimini tatil yaparak Çeşme'de geçirdi. Tatilin tadını çıkardıktan sonra hızlı ve lüks bir otomobile binerek Nişantaşı'nda kısa bir tur attı.

Ünlü oyuncu, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı. Öztürk, son dönemde birçok ünlünün tercih ettiği bir otomobil markasını kullanıyor gibi görünüyor.