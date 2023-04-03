  • 04 NİSAN Salı 13:01
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Engin Öztürk: Kaçmadık, yolumuzda gidiyorduk!

Geçen hafta bir mekan çıkışı gazeteciler fark edince köşe bucak kaçan oyuncu Engin Öztürk ile Esra Ruşan, önceki gecce Etiler’de görüntülendi. Bakın o gecce için neler söylediler?

Engin Öztürk: Kaçmadık, yolumuzda gidiyorduk!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2023 10:09

 Engin Öztürk ile Esra Ruşan, geçtiğimiz hafta bir arkadaş grubuyla birlikte gittikleri bir mekandan çıkarken gazetecileri fark edince telaşa kapılmış ve kaçmaya çalışmışlardı.

İkili önceki gün de Etiler'deydi. Öztürk ve Ruşan'a o gecce soruldu.
 

Engin Öztürk, “Biz çok iyi dost grubuyuz. O gün de kaçmadık. Yolumuzda gidiyorduk. Çıkan haberler bizi biraz üzdü” dedi.

Ruşan ise, “Haberler çıkınca çok üzüldük. Biz çok eski arkadaşız. Ben çok alışkın değilim. O gün de biraz heyecan yaptım. Kameraları nasıl karşılayacağımı bilemedim” diye konuştu.

 

Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz açıklaması!
Sarp Apak: O haberler bizi çok üzdü!