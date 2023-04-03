Engin Öztürk: Kaçmadık, yolumuzda gidiyorduk!

Engin Öztürk ile Esra Ruşan, geçtiğimiz hafta bir arkadaş grubuyla birlikte gittikleri bir mekandan çıkarken gazetecileri fark edince telaşa kapılmış ve kaçmaya çalışmışlardı.



İkili önceki gün de Etiler'deydi. Öztürk ve Ruşan'a o gecce soruldu.



Engin Öztürk, “Biz çok iyi dost grubuyuz. O gün de kaçmadık. Yolumuzda gidiyorduk. Çıkan haberler bizi biraz üzdü” dedi.

Ruşan ise, “Haberler çıkınca çok üzüldük. Biz çok eski arkadaşız. Ben çok alışkın değilim. O gün de biraz heyecan yaptım. Kameraları nasıl karşılayacağımı bilemedim” diye konuştu.