Enes Batur'dan Radikal Karar: "Bu Acı Varken Devam Edemem"

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen trajik saldırıların yasını tutarken, dijital dünyanın en popüler isimlerinden biri olan Enes Batur'dan anlamlı bir karar geldi. Televizyon kanallarının şiddet içerikli dizileri yayından kaldırdığı ve reklam verenlerin geri çekildiği bu dönemde, ünlü YouTuber da yeni içeriklerini askıya aldığını duyurdu.

"Bu Acının Tarifi Yok"

Normal şartlarda bugün yayına girmesi beklenen büyük bütçeli videosunu iptal eden Enes Batur, kararını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yaşanan hain saldırıları kınayan Batur, toplumsal acının büyüklüğüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dan gelen haberler hepimizi darmadağın etti. Bu acının tarifi yok. Okullarımızda yankılanan sesin şiddet olması kabul edilemez. Bu kadar canımız yanıyorken hiçbir şey olmamış gibi devam edemiyorum. Bu yüzden bu hafta yeni video yayınlayamayacağım.”

Dijital Dünyada Yas Dayanışması

Enes Batur’un bu adımı, takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı. Özellikle genç kitlenin yoğun ilgi gösterdiği içerik üreticilerinin bu tür hassas dönemlerde toplumsal olaylara karşı duyarlılık göstermesi, dijital mecralardaki yas dayanışmasının önemli bir parçası olarak değerlendirildi.

Kazanç İddialarına Yanıt Vermişti

Son dönemde YouTube’a hızlı bir dönüş yapan Enes Batur, geçtiğimiz günlerde bir videosundan 24 saat içinde 6 milyon TL kazandığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Bu rakamların gerçeği yansıtmadığını belirten Batur, "Keşke doğru olsaydı, işime daha çok yatırım yapardım. Kötü kazandım demiyorum ama söylenen rakamlar hayal ürünü" diyerek kazanç tablosunu şeffaf bir şekilde paylaşmıştı. Kariyerindeki bu yükselişe rağmen, toplumsal facia karşısında eğlence içeriklerini durdurması, sanatçı duyarlılığının bir yansıması olarak görüldü.