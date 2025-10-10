Emre Fel'den Yeni Albüm Öncesi Son Tekli

Her detayında Emre Fel dokunuşu!

Yine listelerde zirveye çıkmaya aday bir şarkıyı dinleyiciyle buluşturan sanatçı, şarkının söz, beste, kayıt, düzenleme, mix ve mastering çalışmaları da dahil tüm prodüksiyonunu kendisi gerçekleştirdi.

Şarkının görsel dünyasını tamamlayan etkileyici ve sıradışı klibin yönetmenliğini ise Samet Eruzun ve Ümit Şahin üstlendi.

Geleneksel motifler ve modern vizyon!

Şile’de bir günde çekimleri tamamlanan klibin görsel dünyası, Anadolu ve Osmanlı motifleri ile modern zaman görselini birleştirerek Emre Fel’in Yeni Anadolu kimliği için güçlü bir harman oluşturuyor.

Geleneksel ve modern estetiğin bir arada olduğu klipte mistik bir atmosfer yakalanıyor. İrem İnançu’nun stil çalışmalarıyla tamamlanan görsel dünyadaki anlatım, izleyiciyi geçmişle günümüz arasında eşsiz bir deneyime çıkarıyor.

Emre Fel’in yeni şarkısı ‘’Karşında Bi’ Gör Beni’’ ve video klibi, 10 Ekim tarihi itibarıyla Hoze etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımda!