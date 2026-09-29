Emrah Rusya'yı Salladı: Moskova'da 3 Bin Kişi Şarkılarını Tek Ağızdan Söyledi!

Türk müziğinin efsane isimlerinden Emrah kariyerinde sınırları aşmaya devam ediyor. Sanatçı Rusya'nın başkenti Moskova'da verdiği görkemli konserle binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Moscow Hall sahnesini sallayan ünlü sanatçı muhteşem performansı ve dev kadrosuyla geceye damgasını vurdu.

15 Kişilik Özel Orkestrayla 2,5 Saatlik Müzik Şöleni

Türkiye'den Moskova'ya özel olarak götürdüğü 15 kişilik profesyonel ekibiyle sahne alan Emrah yaklaşık 2,5 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Salonu tamamen dolduran 3 bin kişilik coşkulu kalabalık usta sanatçının yıllara meydan okuyan hit parça ve türkülerine tek bir ağızdan eşlik etti. Rusya'da gördüğü yoğun sevgi ve ilgi karşısında oldukça duygulanan Emrah dinleyicileriyle kurduğu samimi bağla da takdir topladı.

Yeni Şarkısı Çıkmazdayım'ı İlk Kez Moskova'da Canlı Söyledi

Gecenin en büyük sürprizi ve en heyecan dolu anı ise yeni projelerinden geldi. Cuma günü tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşan yepyeni single'ı Çıkmazdayım'ı ilk kez Moskova konserinde canlı olarak seslendiren Emrah seyirciden tam not aldı. Şarkının henüz çok yeni olmasına rağmen binlerce kişi tarafından ezbere söylenmesi ve dev salonda yankılanması sanatçıyı duygulandırdı. Gelen yoğun ve coşkulu istek üzerine Emrah Çıkmazdayım'ı aynı gece ikinci kez seslendirerek unutulmaz bir anıya imza attı.

Konserin sonunda Rusya'daki hayranlarına ve Moskova seyircisine teşekkür eden ünlü sanatçı ülkeyi çok sevdiğini belirterek en kısa zamanda yeniden buluşma sözü verdi.