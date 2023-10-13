Emir Can İğrek cinsel hayatına dair konuştu! "Grup seks düşkünü" yorumu şoke etti

Ala Tokel'in YouTube programına konuk olan Emir Can İğrek özel hayatına dair de konuştu. Yakın zamanda İrem Yalçınkaya'dan ayrılan Emir Can İğrek skandal ve ünlü isimlerden nude aldığını ancak nude'ların kendisinde güvende olduğunu belirtti.

Ala Tokel, özellikle cinsel yaşamla ilgili soruları sormaktan çekinmedi. "Ben Emir Can İğrek'in seks yapmadığını düşündürmem" diyerek cesur sorular sordu.

Emir Can İğrek, Ala Tokel'in "Aşk adamısın gibi duruyorsun" yorumuna, "Eğer bir ilişkim varsa, evet, aşk adamıyım. Ama şu an ilişkim yoksa, o zaman aşk adamı değilim" şeklinde yanıt verdi. Tokel'in "Hızlısın" yorumuna ise "Şu anda ilişki arayışında değilim" şeklinde cevap verdi.

Ala Tokel, İğrek'e bazı kişilerin "aşk adamı" dediğini belirtirken, diğerlerinin ise "grup seks düşkünü" olarak tanımladığını aktardı. Emir Can İğrek ise grup seks düşkünü olmadığını açıkça ifade etti.

İğrek, cinsel yaşamının sorunsuz olduğunu belirtirken, geçmişte uykuda video çekildiğini ve bu durumun kendisini çok sinirlendirdiğini paylaştı.