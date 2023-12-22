Emekliye müjde! Emekli hesabına 12 bin 500 TL ödeme!

Emekliye müjde! Emekli hesabına 12 bin 500 TL ödeme!

Emekliye müjde! Emekli hesabına 12 bin 500 TL ödeme!
VİDEO
Yayın Tarihi : 22-12-2023 16:50

Bankalar da emeklileri unutmadı. Emekli promosyonu kampanyaları, nakit ödemeler ve faizsiz kredi imkanları ile emeklileri cezbetmeye devam ediyor. İNG Bank, 12,500 TL'ye varan ek ödemeler sunarken, Türkiye Finans ise ay başında duyurduğu emekli promosyonu kampanyasında rakamı 15,000 TL'ye çıkardı.

Kuveyt Türk, emeklilere özel olarak sunduğu emekli promosyonu ile dikkat çekiyor. Banka, emekli maaşlarına göre belirlenen miktarlarla ek ödemeler yapmayı taahhüt ediyor. 3.500 TL'ye kadar alanlara 4.800 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında alanlara 5.600 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında alanlara 7.200 TL, ve 10.000 TL üzeri emekli aylığı alanlara 8.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

Kuveyt Türk, ayrıca 10,000 TL'ye kadar nakit finansman sağlıyor. Mobilden başvuranlara vade farksız bu finansman imkanı, emeklilere ek maddi destek sunuyor.

Emekliler, aynı zamanda otomatik ödeme talimatı vererek 200 TL ek ödeme alabilirler. Hesap kartı ile yapılan 200 TL ve üzeri alışverişlere 200 TL iade, Sağlam Kart ile ilk 200 TL ve üzeri alışverişe ise 200 TL altın puan ödemesi alabilirler.

Emekliler için 2023 ve 2024, ekonomik anlamda birçok fırsat sunuyor. Yılbaşı zammı, emekli promosyonları ve banka kampanyaları, emeklilerin cebini doldurarak yaşam standartlarını yükseltiyor. Kuveyt Türk'ün sunduğu avantajlar, emeklilere ek finansal güç ve esneklik sağlayarak yaşam kalitelerini arttırıyor. Emekliler, bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha umutlu bakıyor.

Benzer Haberler
3 Kasım Cuma günü Canını seven evden çıkmayacak 3 Kasım Cuma günü Canını seven evden çıkmayacak
Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? 2023 Türkiye'de Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor? Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? 2023 Türkiye'de Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor?
Esra Erol Programında Kurgu İddiası! Ümmiye Teyze'nin Geçmişi Ortaya Çıktı Esra Erol Programında Kurgu İddiası! Ümmiye Teyze'nin Geçmişi Ortaya Çıktı
Emekliye Zam Oranı Belli Oldu! İkramiyeler de Kallavi Artış EN Düşük Emekli Maaşı 5 Heneyi Aştı da Aştı Emekliye Zam Oranı Belli Oldu! İkramiyeler de Kallavi Artış EN Düşük Emekli Maaşı 5 Heneyi Aştı da Aştı
Dar gelirlilerin evi olacak! TOKİ'nin Eylül kampanyası saz çalıp oynattı! 4 bin 647 TL taksitle 3+1 evler kapış kapış gidiyor Dar gelirlilerin evi olacak! TOKİ'nin Eylül kampanyası saz çalıp oynattı! 4 bin 647 TL taksitle 3+1 evler kapış kapış gidiyor
Cebinde Nakdi Kalmayana Son Dakika Onay! Sadece 5 Gün Kaldı 10.000 TL Ödeniyor Cebinde Nakdi Kalmayana Son Dakika Onay! Sadece 5 Gün Kaldı 10.000 TL Ödeniyor
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
  • 19-12-2023 18:31

Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!
  • 20-12-2023 12:01

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!
  • 19-12-2023 10:03

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!