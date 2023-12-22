Emekliye müjde! Emekli hesabına 12 bin 500 TL ödeme!

Bankalar da emeklileri unutmadı. Emekli promosyonu kampanyaları, nakit ödemeler ve faizsiz kredi imkanları ile emeklileri cezbetmeye devam ediyor. İNG Bank, 12,500 TL'ye varan ek ödemeler sunarken, Türkiye Finans ise ay başında duyurduğu emekli promosyonu kampanyasında rakamı 15,000 TL'ye çıkardı.

Kuveyt Türk, emeklilere özel olarak sunduğu emekli promosyonu ile dikkat çekiyor. Banka, emekli maaşlarına göre belirlenen miktarlarla ek ödemeler yapmayı taahhüt ediyor. 3.500 TL'ye kadar alanlara 4.800 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında alanlara 5.600 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında alanlara 7.200 TL, ve 10.000 TL üzeri emekli aylığı alanlara 8.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

Kuveyt Türk, ayrıca 10,000 TL'ye kadar nakit finansman sağlıyor. Mobilden başvuranlara vade farksız bu finansman imkanı, emeklilere ek maddi destek sunuyor.

Emekliler, aynı zamanda otomatik ödeme talimatı vererek 200 TL ek ödeme alabilirler. Hesap kartı ile yapılan 200 TL ve üzeri alışverişlere 200 TL iade, Sağlam Kart ile ilk 200 TL ve üzeri alışverişe ise 200 TL altın puan ödemesi alabilirler.

Emekliler için 2023 ve 2024, ekonomik anlamda birçok fırsat sunuyor. Yılbaşı zammı, emekli promosyonları ve banka kampanyaları, emeklilerin cebini doldurarak yaşam standartlarını yükseltiyor. Kuveyt Türk'ün sunduğu avantajlar, emeklilere ek finansal güç ve esneklik sağlayarak yaşam kalitelerini arttırıyor. Emekliler, bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha umutlu bakıyor.