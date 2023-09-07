Dar gelirlilerin evi olacak! TOKİ'nin Eylül kampanyası saz çalıp oynattı! 4 bin 647 TL taksitle 3+1 evler kapış kapış gidiyor

TOKİ'nin Eylül kampanyası saz çalıp oynattı! 4.200 TL taksitle 3+1 evler kapış kapış gidiyor. Dar gelirlilerin evi olacak- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli aileler için konut üretim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni bir projenin startı verilmiş durumda. İşte TOKİ Erzurum 2023 projesi hakkında tüm detaylar!

TOKİ Erzurum 2023 Projesi

TOKİ Erzurum 2023 projesi, Türkiye genelinde dar gelirli ailelere uygun konutlar sunmayı amaçlayan bir TOKİ projesidir. Bu projenin amacı, konut sahibi olma hayalini kuran ailelere uygun fiyatlarla modern ve konforlu konutlar sunarak konut sorununa çözüm getirmektir.

Proje Kapsamındaki Konutlar

Erzurum 2023 projesi kapsamında sunulan konutlar 3+1 planına sahiptir. Bu plan, ailelere geniş ve kullanışlı bir yaşam alanı sunmayı hedefler. Ayrıca, projedeki konutların brüt alanları 106.63 metrekare, net alanları ise 86 metrekaredir. Bu daireler modern tasarımıyla dikkat çekmektedir.

Başvuru Dönemi ve Süresi

TOKİ Erzurum 2023 projesine başvurular Ziraat Bankası aracılığıyla kabul edilmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 8 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir. Başvuruların sona ereceği tarih yaklaşırken, konut sahibi olma hayali kuran aileler için bu fırsatı kaçırmamak önemlidir.

Konut Fiyatları ve Ödeme Koşulları

Aşkale TOKİ projesi kapsamındaki konutların fiyatları oldukça caziptir. En düşük konut bedeli 972 bin 962 TL iken, en yüksek konut bedeli 1 milyon 115 bin 349 TL'dir. Bu fiyatlar, dar ve orta gelirli ailelerin bütçelerine uygun seçenekler sunar.

Konut sahibi olmak isteyenler, projeden yüzde 25 peşinatla konut sahibi olabilirler. Peşinat tutarları 243 bin 240 TL ile 278 bin 837 TL arasında değişmektedir. Geri kalan ödeme ise 180 ay vade imkanıyla yapılabilir. Bu vade seçeneği, ailelere ödeme kolaylığı sağlar.

Ayrıca, projedeki konutlar için belirlenen en düşük taksit bedeli 4 bin 54 TL, en yüksek taksit bedeli ise 4 bin 647 TL'dir. Bu ödeme koşulları, ailelerin bütçelerini zorlamadan konut sahibi olmalarını sağlar.

Başvuru Şartları

TOKİ Erzurum projesine başvurabilmek için bazı önemli şartlar bulunmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir: