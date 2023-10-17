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Emeklilikte Yeni Dönem: Yaş Yükseltiliyor, Aylıklar Değişiyor

Emeklilikle ilgili yeni düzenlemeler kapıda! Türkiye, 2024-2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı ile emeklilik yaşını yükseltmeyi ve aylık bağlama sistemini revize etmeyi planlıyor. Emeklilik yaşı yükseliyor mu?

Emeklilikte Yeni Dönem: Yaş Yükseltiliyor, Aylıklar Değişiyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 19:50

Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uygulamaya almayı planladığı 2024-2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı, TBMM'ye sunuldu. Bu plan dahilinde emeklilikle alakalı önemli değişiklikler gündemde.

Emeklilik Aylığı ve Çalışma Süreleri Üzerine Düzenlemeler

TBMM'ye sunulan belgelere göre, çalışanların daha uzun süreler istihdamda kalmasını özendirmek adına emekli aylığı bağlama oranı değiştirilecek. Bu, çalışma yaşamının uzunluğunu teşvik edecek bir adım olarak görülüyor. Ayrıca emeklilik yaşı otomatik olarak yükselecek.

On İkinci Kalkınma Planı kapsamında, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini artırma amacı güdülüyor. Aylık bağlama sistemi, kişilerin istihdam süresini uzatmaya teşvik edecek şekilde revize edilecek. Bunun yanı sıra emeklilik kriterleri, yaşam süresinin artışına uyumlu olarak otomatik ayarlamalarla belirlenecek.

Yaşlı Bakım ve Sigorta Sistemine Yenilikler

Nüfusun yaşlanması, sosyal güvenlik sistemine ek maliyetler getiriyor. Bu mali yükü hafifletmek amacıyla bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları devreye alınacak. Ayrıca yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanında kullanılmak üzere bir bakım sigortası sistemi oluşturulması planlanıyor.

Emeklilik Yaşı Değişikliği

Türkiye'de kadınlar için 58 olan emeklilik yaşı ve erkekler için 60 olan emeklilik yaşı, 2035 yılından itibaren kademeli olarak artırılacak. 2048 yılında ise hem kadınlar için hem de erkekler için emeklilik yaşı 65 olacak.

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