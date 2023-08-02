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Emeklilikte yaşa takılmayacaksınız 3600, 4500 ve 5400 günle aylık bağlatmak artık mümkün!

Emeklilikte yaşa takılmayacaksınız 3600, 4500 ve 5400 günle aylık bağlatmak artık mümkün!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-08-2023 12:05

SGK tarafından emekli olma şartları belirlenirken, zaman zaman onay alan yasalar kapsamında erken emeklilik tasarıları da şekilleniyor. Yeni emeklilik sistemine göre ise 10 yıl erken emekli olmak hayali gerçek oluyor. Sigorta başlangıcına ve prim gününe kişinin emekli olma zamanı değişiyor. Ömrünün büyük bir kısmını çalışmakla geçiren her birey için emekli olmak hayaldir. Oturduğu yerden hakkı olan ödemesini her ay devlet onayı ile almak isteyen emekli adayları, emekli olma şartlarını araştırırken, bununla birlikte prim ve gün sayısında yeterli olmayan vatandaş ise yeni çıkacak olan kanunları araştırıyor. İşte 10 yıl erken emekli olmak için gerekli şartlar ve detaylar... Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Konu ile alakalı olarak kısmi emeklilik sistemi  devreye girerken, kanun kapsamı ve detayları araştırılıyor. Birikmiş primi olsa da emekli olmayan vatandaş da gün gün emekli olma yollarını araştırırken, bu durumda devreye kısmi emeklilik giriyor.  3600, 4500 ve 5400 günle aylık bağlatmak artık mümkün gibi duruyor. 

Sigorta Başlangıcı Önemli

Prim sayısı az olan vatandaş da emekli olma hakkını elde edebiliyor. Bununla alakalı olarak en az 10 yıl prim ödenmesi gerekiyor.  8 Eylül 1999 tarihinden önceki bireyler bu haktan faydalanıyor. 

Kadınlar için;

15 yıl sigortalılık süresi (sigorta başlangıç tarihinden itibaren 15 yıl geçmiş olması) – 3600 prim günü – 50 yaş şartının üçünü birlikte;

– 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getiren kadınlar 52 yaşını,

– 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getiren kadınlar 54 yaşını,

– 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getiren kadınlar 56 yaşını,

– 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58 yaşını,

doldurmuş olmaları şartıyla 3600 günle emekli olabilirler.

Erkekler için;

15 yıl sigortalılık süresi (sigorta başlangıç tarihinden itibaren 15 yıl geçmiş olması) – 3600 prim günü – 55 yaş şartının üçünü birlikte;

– 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 56 yaşını,

– 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 57 yaşını,

– 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 58 yaşını,

– 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını,

– 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları şartıyla 3600 günle emekli olabilirler.

SSK'lı çalışanlarda 4500 günden emekli olma hakkı bulunuyor. 12,5 yılla emeklilik hakkı 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanları kapsıyor.

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