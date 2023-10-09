Emeklilik hayallerini süsleyen yaşamaya değer 5 şehir

Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde emekliler, daha sakin ve ekonomik olarak yaşanabilir bölgelere göç ediyor. Özellikle emeklilik sonrası rahat bir yaşam sürmek isteyenler, büyük şehirlerin gürültüsünden ve kalabalığından uzaklaşmayı tercih ediyor.

Son yapılan araştırmalar, özellikle İstanbul'dan büyük bir göç hareketinin yaşandığını belirtiyor. Son raporlar, İstanbul'dan son yıllarda 400 bini aşkın kişinin göç ettiğini gösteriyor. Bu göç hareketinin başını emekliler çekiyor.

İstanbul'dan göç eden emekliler genellikle daha sakin, doğal güzellikleriyle bilinen ve yaşam maliyetinin daha düşük olduğu illere yöneliyor.



Emeklilik sonrası rahat ve huzurlu bir yaşam arayışı içinde olan emekliler, ekonomik şartların ve yaşam kalitesinin daha iyi olduğu illere yöneliyor. Bu da büyük şehirlerden, özellikle İstanbul'dan, büyük bir göç hareketinin yaşanmasına neden oluyor.

Türkiye'nin birçok yerinde doğal güzellikler, tarihi zenginlikler ve yaşam kolaylıkları bulunuyor. Emekliler, aktif çalışma hayatlarının ardından bu avantajlardan yararlanmak, huzurlu bir yaşam sürmek için belirli bölgelere yöneliyor. İşte emeklilerin en çok tercih ettiği iller:

ANTALYA

Antalya, sadece yurt içinden değil, yurt dışından da birçok emeklinin gözdesi. Eşsiz kumsalları, mavi bayraklı plajları ve ılıman iklimi ile emeklilerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

MUĞLA

Muğla'nın tarihi kasabaları, kristal berrak suları ve doğasıyla emeklilerin en çok tercih ettiği ikinci il. Özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye, emeklilik yaşantısını deniz kenarında sürdürmek isteyenler için ideal.

AYDIN

Tarihle iç içe, sıcak iklimin hüküm sürdüğü Aydın, Didim ve Kuşadası ile emeklilerin listesinde üçüncü sırada. Deniz, kum, güneşin yanı sıra zengin tarihi dokusuyla da dikkat çekiyor.

İZMİR

Kültürel etkinlikleri, denizi ve sosyal imkanlarıyla emeklilerin dört gözle beklediği İzmir, yaşam kalitesi ile de ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en modern şehirlerinden biri olmasıyla da tercih sebebi.

BURSA

Tarihi zenginlikleri, termal kaynakları ve Uludağ'ın sunduğu kış sporları imkanı ile Bursa, emekliler için beşinci sırada yer alıyor. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Bursa, hem kentsel hem de doğal yaşamı bir arada sunuyor.

İstanbul'a yakın olması sebebiyle tercih edilen Polonezköy, Şile, Ağva, Kandıra ve Sapanca gibi bölgeler de emeklilerin gözde mekanları arasında. Hem doğal güzellikleri hem de metropolden uzaklaşmadan huzurlu bir yaşam sunuyorlar.