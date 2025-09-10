Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki enerjik paylaşımlarıyla da dikkat çeken Elvin Levinler, yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Eylül ayıyla birlikte tatil sezonu sona ermeye başlasa da Levinler, güneşin ve denizin keyfini doyasıya sürüyor.

Eşi ve Arkadaşlarıyla Muğla Keyfi

Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Muğla’da tatiline devam ediyor. Doğayla iç içe geçen keyifli günlerinden kareleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

“Cennette Uzun Ömür Günler” Notu

Ünlü oyuncu, paylaştığı tatil fotoğraflarına dikkat çekici bir not düştü: “Cennette uzun ömür günler”. Bu samimi paylaşım, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Yazın Enerjisini Paylaştı

Her paylaşımıyla pozitif enerjisini yansıtan Elvin Levinler, doğal güzelliklerin içinde geçirdiği tatilinden karelerle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Oyuncunun bu kareleri, yazın son günlerinde tatil ruhunu takipçilerine de hissettirdi.