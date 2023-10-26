Advert

Elvin Levinler '100. yıl' kutlama pozuyla tartışma yarattı: 'Ayaklarını indir'

Alemin Kıralı dizisinde Ayben karakterini canlandırarak büyük bir iz bırakan Elvin Levinler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için Selanik'e seyahat etti. Levinler, bu özel anı sosyal medyada paylaştığı bir balkon pozuyla belirtti ve bu paylaşım, bazı tartışmalara yol açtı. "100. yıl dönümünde özel bir ziyaret için buradayız" notuyla yapılan bu paylaşım, geniş bir yankı uyandırdı.

Elvin Levinler '100. yıl' kutlama pozuyla tartışma yarattı: 'Ayaklarını indir'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2023 10:15

Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı ve büyük ilgi gören Alemin Kıralı dizisinde Ayben karakterini canlandıran Elvin Levinler, geniş bir hayran kitlesi tarafından tanınıyor. Son paylaştığı pozlarla sosyal medyada büyük bir çıkış yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları için Selanik'e giden ünlü isim, balkonda poz verirken ayaklarını uzatması nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı. Selanik'teki bir balkonda ayaklarını uzatan ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun bir şekilde yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, "Ata'ya saygısızlık," "Kutlamayla ilgisi yok," "Resmi bir etkinliğe yakışmayan bir poz" gibi eleştirilerde bulundu.

Benzer Haberler
Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu… Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu…
Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi ilk kez konuştu Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi ilk kez konuştu
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "Survivor'a keşke almasaydım" dedi: "Nankör insan, kansız insan..."
'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' göndermesi! 'Koşun' 'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' göndermesi! 'Koşun'
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti!
Simge Sağın hedefine ulaştı! İşte şarkıcının son hali Simge Sağın hedefine ulaştı! İşte şarkıcının son hali
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."