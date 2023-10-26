Elvin Levinler '100. yıl' kutlama pozuyla tartışma yarattı: 'Ayaklarını indir'

Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı ve büyük ilgi gören Alemin Kıralı dizisinde Ayben karakterini canlandıran Elvin Levinler, geniş bir hayran kitlesi tarafından tanınıyor. Son paylaştığı pozlarla sosyal medyada büyük bir çıkış yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları için Selanik'e giden ünlü isim, balkonda poz verirken ayaklarını uzatması nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı. Selanik'teki bir balkonda ayaklarını uzatan ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun bir şekilde yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, "Ata'ya saygısızlık," "Kutlamayla ilgisi yok," "Resmi bir etkinliğe yakışmayan bir poz" gibi eleştirilerde bulundu.