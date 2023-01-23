Elif Buse'den ayrılan sevdalılara şarkı...

Samsak Döveci'', 'Yalan Dünya', 'Yare Gidin Turnalar' adlı eserleriyle ile kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen Elif Buse Doğan, yeni şarkısı 'Sevda'yı müzikseverlerle buluşturdu.

Söz ve müziği Bahtiyar Özdemir'e, düzenlemesi Emre Doğan'a ait şarkının klibini Alişan Günay Yıldırım çekti. Atlara olan düşkünlüğünden dolayı Riva’da at çiftliğinde çekilen klipte Elif Buse Doğan, şarkının sözlerinin ve müziğinin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Severek ayrılanlara yeni şarkısını armağan eden Elif Buse, 'Karacoğlan’ın şu sözünü hatırlattı “Ölüm ile ayrılığı tartmışlar; elli dirhem fazla gelmiş ayrılık...” Sevdiğinden ayrılan herkesin duygularına tercüman olmasını diliyorum’ dedi.