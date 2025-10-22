Elif Buse Doğan’dan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir İddialarına Net Yanıt!

Elif Buse Doğan, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in boşanmasına neden olduğu iddialarına sert çıktı: "Tamamen yalan!"

Elif Buse Doğan’dan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir İddialarına Net Yanıt!
Yayın Tarihi : 22-10-2025 12:57

Şarkıcı Elif Buse Doğan, son günlerde adının Ebru Gündeş ve Murat Özdemir’in boşanmasıyla anılmasına sert bir açıklamayla yanıt verdi. Ünlü sanatçı, hakkında çıkan “evliliğin bitmesine neden oldu” iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Evliliği Sona Erdi

Ebru Gündeş, Şubat 2024’te iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak ikilinin evliliği kısa sürdü. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 1,5 yıllık evliliğin sona erdiğini duyurdu. Gündeş, ayrılık nedeninin “fikir ayrılıkları” olduğunu belirtmişti.

Ancak son günlerde ortaya atılan yeni iddialar magazin gündemini karıştırdı. Boşanmanın arkasında ihanet olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, Murat Özdemir eşi Ebru Gündeş’i Elif Buse Doğan ile aldattı.

Elif Buse Doğan Sessizliğini Bozdu

Hakkındaki söylentilerin ardından sessizliğini bozan Elif Buse Doğan, sosyal medya hesabından net bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:
“Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım. Ancak bu defa, tamamen asılsız iddialar yüzünden açıklama yapmak zorunda bırakıldım. Haberlere konu olan kişiyle yalnızca arkadaş grubum aracılığıyla on gün önce tanıştım. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm söylentiler tamamen yalan ve gerçeği yansıtmıyor.”

Yasal Süreç Başlatılacak

Açıklamasının devamında aile kurumuna ve geleneksel değerlere bağlı biri olduğunu vurgulayan Doğan, şu sözlerle iddialara noktayı koydu:
“Boşanmaya sebep olduğum yönündeki iftiraları ortaya atan ve kanıtlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğim.”

 

