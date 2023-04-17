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Elçin Sangu'dan yeni pozlar: "Bahar yüzüne yansımış"

Elçin Sangu, köpeğiyle çektiği yeni pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına yorum yağdı.

Elçin Sangu'dan yeni pozlar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-04-2023 11:05

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak köpeğiyle birlikte çekilen karelerini 8.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan 37 yaşındaki Sangu, peş peşe paylaştığı pozlarına; "Sezona giriş yapılmıştır" mesajını yazdı.

Ünlü ismin kısa sürede 200 bine yakın beğeni alan gönderisine; "Bahar kadar güzel", "Sen hep mutlu ol" ve "Bahar yüzüne yansımış" gibi yorumlar yapıldı.

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