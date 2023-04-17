Elçin Sangu'dan yeni pozlar: "Bahar yüzüne yansımış"

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak köpeğiyle birlikte çekilen karelerini 8.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan 37 yaşındaki Sangu, peş peşe paylaştığı pozlarına; "Sezona giriş yapılmıştır" mesajını yazdı.

Ünlü ismin kısa sürede 200 bine yakın beğeni alan gönderisine; "Bahar kadar güzel", "Sen hep mutlu ol" ve "Bahar yüzüne yansımış" gibi yorumlar yapıldı.