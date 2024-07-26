Elçin Sangu: Terapistim de aynı şeyleri söyledi

Uzun süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Elçin Sangu, yaz aylarını evinde geçirdiğini belirtti. Karsu Dönmez'in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserine katılan Sangu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Elçin Sangu: Terapistim de aynı şeyleri söyledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2024 12:03

Karsu'yu daha önce hiç dinlemediğini söyleyen Elçin Sangu, "İlk kez dinleyeceğim, her dinleyen övüyor. Ben de merak ediyorum" dedi. Ardından yaz aylarını nasıl geçirdiği hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Pek tatil yapmadım. Yaz, resim yaparak ve ev hayatıyla geçiyor. Sakinlikten zevk alıyorum, 39 yaşına geldim, 40'a 'Merhaba' diyeceğiz. Özlemiştim o sakinliği. 'Ne gerek var strese' dedim. Terapistime de danıştım, o da aynı şeyleri tavsiye edince tatilim ev hayatıyla geçiyor" ifadelerini kullandı.

Elçin Sangu'nun bu açıklamaları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun sakin bir yaz geçirme tercihinin, mental ve fiziksel sağlığına verdiği önemi gösterdiği belirtildi.

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