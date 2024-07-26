Elçin Sangu: Terapistim de aynı şeyleri söyledi

Karsu'yu daha önce hiç dinlemediğini söyleyen Elçin Sangu, "İlk kez dinleyeceğim, her dinleyen övüyor. Ben de merak ediyorum" dedi. Ardından yaz aylarını nasıl geçirdiği hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Pek tatil yapmadım. Yaz, resim yaparak ve ev hayatıyla geçiyor. Sakinlikten zevk alıyorum, 39 yaşına geldim, 40'a 'Merhaba' diyeceğiz. Özlemiştim o sakinliği. 'Ne gerek var strese' dedim. Terapistime de danıştım, o da aynı şeyleri tavsiye edince tatilim ev hayatıyla geçiyor" ifadelerini kullandı.

Elçin Sangu'nun bu açıklamaları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun sakin bir yaz geçirme tercihinin, mental ve fiziksel sağlığına verdiği önemi gösterdiği belirtildi.