Elçin Sangu: 'Nereye kayboldun' diyorlar! Oyun oynuyorum

Son olarak final yapan 'Çöp Adam' dizisinde yer alan ünlü oyuncu Elçin Sangu, takipçilerinin "Nereye kayboldun?" sorusuna cevap verdi. 'Baldur’s Gate' adlı oyunu oynamakla meşgul olduğunu belirten Sangu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Elçin Sangu: 'Nereye kayboldun' diyorlar! Oyun oynuyorum
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-05-2024 10:31

Uzun süredir ortalarda görünmeyen 38 yaşındaki ünlü isim, takipçilerin merakla sorduğu 'nereye kayboldun' sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu. Bilgisayar oyunu oynadığı açıklayan Sangu, 516.7 bin takipçisi bulunan X (Twitter) hesabından, "Nereye kayboldun, sesin çıkmıyor diyorlar! 'Baldur’s Gate' oynuyorum. Evet, oynamayan bilmez" mesajını yazdı.

Sangu'nun bu açıklaması, takipçileri arasında şaşkınlık ve ilgi uyandırdı. Bazı kullanıcılar, "Bu gerçek değil, değil mi? Sponsorluk falan bu. Güzel kızlar bilgisayar oyunu oynamaz", "Fifa kadar sarıyor mu?" ve "Hiç beklemezdim, şaşırdım" gibi yorumlar yaptı.

Oyuncu, bu yorumların ardından bir açıklama daha yaparak şu ifadeleri kullandı: "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse, eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem, demem. Oynamayı seviyorum, o kadar. Sakin..."

Sangu’nun bu içten açıklamaları, takipçileri arasında farklı tepkilere yol açsa da, ünlü isim kendine has tarzıyla ilgi odağı olmayı başardı.

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