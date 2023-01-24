Elçin Sangu mahkemelik oldu!

Eski menajeri Başay Okay ile daha önce yaptıkları sözleşmeye uymadığı için hakkında açılan tazminat davasını kaybeden Elçin Sangu, bu kez de Beykoz'daki evinin tadilat işleri için anlaştığı dekorasyon firmasıyla mahkemelik oldu.



Geçtiğimiz yıl villasını tadilata sokan oyuncu, bir firmayla 399 bin TL karşılığında anlaştı. Firma, 228 bin TL ödemeyi gerçekleşitiren Sangu'ya kalan 171 bin TL'yi ödemediği gerekçesiyle İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

"EMEĞİMİZ ALIKONULDU"

Firma sahibi Abdullah Celal Erol, şunları söyledi: Biz Elçin Hanım ile sahibi bulunduğu 4 katlı evin tadilat işlerinin yapılması konusunda erkek arkadaşı Yunus bey aracılığıyla anlaştık. Anlaşmadan sonra sürekli ekstra talepler ve işe yeni eklemeler olduğu için yazılı sözleşme yapamadık. Bu işler yaklaşık 3 ay sürdü. 228 bin lira ödeme yapıldı geriye kalan KDV ve hizmet bedeli dahil 171.039 TL ödeme konusunda sürekli beni oyaladılar. En son 28.12.2022 tarihinde beni çağırdılar. Ödeme yapacağız ama 'fatura ve ibraname belgesi isteriz' dediler.



Ben de ödeme yapılacak diye hem 30.168,75 TL indirim yaptım hem de kendisinin düzenleyip bana getirdiği belgeyi imzaladım. Ertesi gün (29.12.2022) ödeme ile ilgili aradığımda, şoförü Bilalcan Şakar, Elçin Hanım'ın o an müsait olmadığını ve ödemeyi de yarın yapacağını söyledi. Fakat bir sonraki gün de ödeme gelmedi. Nedenini öğrenmek için aradığımda ödemeyi yapmayacağını, yasal yola başvurabileceğimi söylediler.



Ben bir süre bekledim görüşme yoluyla işi uzlaşarak çözmeye çalıştım. Olmayınca da icra takibi yaptım. İcra takibine itiraz etmişler. 'Borcumuz yok' diyorlar. Oysa faturaya dayalı bir takip ve faturayı da kendisine tebliğ ettim. Avukatı olduğunu söyleyen Mesut Kılıç isimli bir şahıs bana WhatsApp’tan yazıp, '22 bin TL ödeme yapıp konuyu kapatalım' dedi. Ben kabul etmedim. Faturaya itiraz da gelmedi. Yapılan işin miktarına, niteliğine ve süresine ve hatta ederine de itiraz yok. Birçok çalışan işçi ile birlikte emeğimizin karşılığı alıkonuldu. İşi yapan işçilere ödeme yapamaz hale geldim. Bu nedenle İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesin'de alacak davası açtım.

Bunun üzerine Elçin Sangu da davaya itiraz ederek avukatı aracılığıyla herhangi bir borcunun bulunmadığını ileri sürdü.



"BİZDE KİMSENİN PARASI KALMAZ"



Ünlü oyuncunun sevgilisi Yunus Özdiken ise, "Kendilerinin evimize yararından çok zararı oldu. Kendileri bizi 'basına duyururuz' diye tehdit etti. Koruma kararı aldırdık zaten. Manipülayon yapıyorlar. İtibar etmemek lazım. Prensipli insanlarız hakkımızı yedirmeyiz. Ayrıca bizde kimsenin de parası kalmaz" ifadelerini kullandı. (Kaynak: haberturk.com)