Elçin Sangu İzmir Yangınına İsyan Etti: “Bu Bir Felaket!”

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Türkiye’nin farklı noktalarında orman yangınları yeniden baş gösterdi. Özellikle İzmir’in Ödemiş, Çeşme ve Buca ilçelerinde etkili olan yangınlar, kontrol altına alınamadan yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Alevlerin tehdit ettiği bölgelerde hem vatandaşlar hem de doğa canlıları büyük tehlike altında. Duruma tepki gösteren isimlerden biri de ünlü oyuncu Elçin Sangu oldu.

Elçin Sangu’dan Yürek Yakan Paylaşım

Elçin Sangu, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımla hem yetkililere seslendi hem de halkın yaşadığı çaresizliği gözler önüne serdi. Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: