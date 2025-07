Elçin Sangu İzmir Yangınına İsyan Etti: “Bu Bir Felaket!”

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Türkiye’nin farklı noktalarında orman yangınları yeniden baş gösterdi. Özellikle İzmir’in Ödemiş, Çeşme ve Buca ilçelerinde etkili olan yangınlar, kontrol altına alınamadan yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Alevlerin tehdit ettiği bölgelerde hem vatandaşlar hem de doğa canlıları büyük tehlike altında. Duruma tepki gösteren isimlerden biri de ünlü oyuncu Elçin Sangu oldu.

Elçin Sangu, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımla hem yetkililere seslendi hem de halkın yaşadığı çaresizliği gözler önüne serdi. Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bu öyle böyle bir yangın değil bu bir felaket! Şu an bir felaket yaşanıyor. Evlere kadar ulaşan, şehire inen ve söndürülemeyen bir felaket! Tüm İzmir halkı ve canlıları büyük bir tehdit altında. Biz de çaresizce yanmayı bekliyoruz. Uyku uyumadan, her an haber almak için tetikte bekliyoruz. Artık bir şeyler yapın. #izmiryanıyor"