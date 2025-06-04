Elçin Sangu ile Mahkemelik Olan Mimarlık Şirketi Sahibinden Şok Tweet: “Dolandırıcılığı Meslek Haline Getirmiş”

Ünlü oyuncu Elçin Sangu ile mahkemelik olan mimarlık şirketi sahibi Abdullah Celal Erol, sosyal medya üzerinden sert paylaşımlarda bulundu. Villasının dekorasyonunu yapan Erol, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle oyuncuya dava açmıştı.

Şampuan Reklamına Sert Tepki

Erol, son olarak Elçin Sangu’nun yüzü olduğu bir şampuan markasını etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Dolandırıcılığı adeta meslek haline getirmiş bu şahısla yaptığınız reklam bizi ziyadesiyle üzmüştür. Dileriz ki bundan sonra yapacağınız reklamlarda daha doğru seçimler yaparsınız.”

Sert Eleştiriler ve İtiraflar

Geçtiğimiz günlerde de oyuncunun kendisini engellediğini belirten Erol, “Bu ne hız Elçin Sangü, daha karpuz kesecektik…:) Hukuki olarak adalet önünde hesaplaşacağız? Kameralar önünde adeta iyi niyet elçisi, sosyal demokrat. Ama siz evinizde çalışan işçilerin içtiği bir bardak çaya bile laf eden kişisiniz” ifadeleriyle dikkat çekti.

Dava Süreci ve Gerilim Devam Ediyor

Dekorasyon işlerinin ardından ortaya çıkan alacak sorunu, mahkemeye taşınmış ve taraflar arasındaki gerilim sosyal medyaya da yansımış durumda. Elçin Sangu’nun bu paylaşımlara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.