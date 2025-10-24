Ekin Türkmen: “Sapyoseksüel Oldum Galiba”

Ekin Türkmen, aşk hayatına dair samimi açıklamalar yaptı: “Sapyoseksüel oldum galiba, henüz zeki bir erkeğe denk gelmedim.”

Ekin Türkmen: “Sapyoseksüel Oldum Galiba”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2025 11:02

Oyuncu Ekin Türkmen, Etiler’de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, özel hayatına dair merak edilenleri samimi bir dille anlattı. 41 yaşındaki Türkmen, son dönemde hayatında kimsenin olmadığını vurguladı. Üstelik aşk anlayışının da zamanla değiştiğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkmen, gelen “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna, “Sapyoseksüel mi oldum anlamadım. Henüz zeki bir erkeğe denk gelemedim.” sözleriyle cevap verdi. Böylece, romantik ilişkilerde artık fiziksel özelliklerin değil, sohbetin ve zihinsel uyumun daha etkili olduğunu söyledi.

“Zeka Artık Daha Çok Etkiliyor”

Ekin Türkmen, gençlik yıllarında ilişkilerde görünüşün daha önemli olduğuna dikkat çekti. Ancak yaş ilerledikçe bu durumun değiştiğini belirten oyuncu, “Öyle şişmanmış, kaslıymış… Böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Karşılıklı sohbet kurabildiğim, keyif alabildiğim bir insan benim için önemli. 20'li yaşlardan sonra fiziksel özelliklerin önemi gidiyor.” ifadelerini kullandı.

Bu sözleriyle Türkmen, ilişkilere bakış açısının olgunlaştığını gösterdi. Ayrıca, arkadaş çevresinin de benzer şekilde zeka ve sohbeti önemseyen kişilerden oluştuğunu söyledi. 

“Hayatımda Kimse Yok”

Oyuncu, şu anda bir ilişkisinin olmadığını net bir şekilde ifade etti. Ancak bu durumun, ilişkiye kapalı olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Ekin Türkmen, doğru zihinsel uyumu ve sohbeti yakalayabileceği biriyle tanışmayı istediğini belirtti. Bu yaklaşımı, son dönemde yaygınlaşan sapyoseksüel ilişki anlayışının bir yansıması olarak yorumlandı.

Benzer Haberler
Keremcem Survivor 2026 Kadrosuna Dahil Oldu! Keremcem Survivor 2026 Kadrosuna Dahil Oldu!
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in yeni işi! Sosyal medyadan duyurdu Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in yeni işi! Sosyal medyadan duyurdu
Gülcan Arslan’dan Tartışma Yaratan Cesur Kombin: Kırmızı Tayt Tulum’u Olay Oldu! Gülcan Arslan’dan Tartışma Yaratan Cesur Kombin: Kırmızı Tayt Tulum’u Olay Oldu!
Kaan Urgancıoğlu’na Mısır’da Büyük İlgi Kaan Urgancıoğlu’na Mısır’da Büyük İlgi
Hande Erçel Ayrılık Sonrası Sanata Sığındı Hande Erçel Ayrılık Sonrası Sanata Sığındı
Şahan Gökbakar Ailesiyle Londra’ya Yerleşti Şahan Gökbakar Ailesiyle Londra’ya Yerleşti
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
  • 21-10-2025 13:40

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi
  • 23-10-2025 13:15

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi

Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı
  • 21-10-2025 17:00

Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı

Hazar Ergüçlü'den Sosyal Medyada Stil Fırtınası
  • 20-10-2025 13:02

Hazar Ergüçlü'den Sosyal Medyada Stil Fırtınası