Ekin Türkmen: “Sapyoseksüel Oldum Galiba”

Oyuncu Ekin Türkmen, Etiler’de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, özel hayatına dair merak edilenleri samimi bir dille anlattı. 41 yaşındaki Türkmen, son dönemde hayatında kimsenin olmadığını vurguladı. Üstelik aşk anlayışının da zamanla değiştiğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkmen, gelen “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna, “Sapyoseksüel mi oldum anlamadım. Henüz zeki bir erkeğe denk gelemedim.” sözleriyle cevap verdi. Böylece, romantik ilişkilerde artık fiziksel özelliklerin değil, sohbetin ve zihinsel uyumun daha etkili olduğunu söyledi.

“Zeka Artık Daha Çok Etkiliyor”

Ekin Türkmen, gençlik yıllarında ilişkilerde görünüşün daha önemli olduğuna dikkat çekti. Ancak yaş ilerledikçe bu durumun değiştiğini belirten oyuncu, “Öyle şişmanmış, kaslıymış… Böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Karşılıklı sohbet kurabildiğim, keyif alabildiğim bir insan benim için önemli. 20'li yaşlardan sonra fiziksel özelliklerin önemi gidiyor.” ifadelerini kullandı.

Bu sözleriyle Türkmen, ilişkilere bakış açısının olgunlaştığını gösterdi. Ayrıca, arkadaş çevresinin de benzer şekilde zeka ve sohbeti önemseyen kişilerden oluştuğunu söyledi.

“Hayatımda Kimse Yok”

Oyuncu, şu anda bir ilişkisinin olmadığını net bir şekilde ifade etti. Ancak bu durumun, ilişkiye kapalı olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Ekin Türkmen, doğru zihinsel uyumu ve sohbeti yakalayabileceği biriyle tanışmayı istediğini belirtti. Bu yaklaşımı, son dönemde yaygınlaşan sapyoseksüel ilişki anlayışının bir yansıması olarak yorumlandı.