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Gecce Magazin Haberleri

Ekin Mert Daymaz: Öptüğüm kişi kız arkadaşım!

17. Contemporary İstanbul’un açılış partisine katılan Ekin Mert Daymaz, kız arkadaşıyla öpüşürken objektife takıldı. Fotoğraflarını çeken muhabirlere “Siz biraz evvel bizden poz istemediniz mi?” diye çıkışan oyuncu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Neden şimdi haber vermeden çekiyorsunuz? Allah’tan öptüğüm kız benim kız arkadaşım!”

Ekin Mert Daymaz: Öptüğüm kişi kız arkadaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2022 10:47

Ekin Mert Daymaz, kız arkadaşıyla bir etkinliğe katıldı. Oyuncu, geccenin ilerleyen saatlerinde sevgilisiyle sohbet ederken oldukça romantik anlar yaşadı. 31 yaşındaki Daymaz, sevgilisiyle birden sarılarak öpüşmeye başladı. Çiftin o anları, objektiflere yansıdı.

"BU NE ŞİMDİ?"

Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Ekin Mert Daymaz, basın mensuplarına "Böyle de olur mu?" diyerek sitemde bulundu.

Ekin Mert Daymaz, daha sonra "Allah'tan yanımdaki öptüğüm kişi benim kız arkadaşım!" ifadelerini kullandı. 

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