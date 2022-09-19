Ekin Mert Daymaz: Öptüğüm kişi kız arkadaşım!

Ekin Mert Daymaz, kız arkadaşıyla bir etkinliğe katıldı. Oyuncu, geccenin ilerleyen saatlerinde sevgilisiyle sohbet ederken oldukça romantik anlar yaşadı. 31 yaşındaki Daymaz, sevgilisiyle birden sarılarak öpüşmeye başladı. Çiftin o anları, objektiflere yansıdı.





"BU NE ŞİMDİ?"

Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Ekin Mert Daymaz, basın mensuplarına "Böyle de olur mu?" diyerek sitemde bulundu.

Ekin Mert Daymaz, daha sonra "Allah'tan yanımdaki öptüğüm kişi benim kız arkadaşım!" ifadelerini kullandı.