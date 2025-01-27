Ekin Koç ve Hazar Ergüçlü, Sundance Film Festivali’nde göz kamaştırdı!

Ekin Koç ve Hazar Ergüçlü, filmin özel gösterimi için festivale katılarak hem kırmızı halıda hem de etkinlik boyunca zarafetleriyle dikkat çekti. Yapım, hasta annesinin gizemli ölümüyle sarsılan bir üniversite profesörünün, bahçıvanıyla yaşadığı intikam dolu bir çatışmayı anlatıyor. Alireza Khatami’nin yönetmenlik koltuğunda oturduğu bu etkileyici dram, izleyenlerden tam not aldı.

Filmin arkasında Türk sinemasından tanınmış isimler de yer alıyor. Kurgucu Selda Taşkın ve yapım tasarımcısı Meral Aktan gibi başarılı isimler, filmin yaratıcı ekibinde öne çıkıyor. “Çilingir Sofrası” ve “Küçük Şeyler” filmlerinden aşina olduğumuz Taşkın’ın kurgusu ve “Kuru Otlar Üstüne” ile tanınan Aktan’ın tasarımı, filmi görsel ve anlatımsal açıdan güçlendiren unsurlar arasında.

Fransa, Polonya, Kanada ve Türkiye ortak yapımı olan “Öldürdüğün Şeyler”, Sundance’in ardından 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde (IFFR) de seyirciyle buluşacak. Film, ele aldığı çarpıcı hikâyesi ve uluslararası ekibiyle yılın en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.