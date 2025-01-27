Ekin Koç ve Hazar Ergüçlü, Sundance Film Festivali’nde göz kamaştırdı!

Dünyanın en saygın sinema etkinliklerinden biri olan Sundance Film Festivali, bu yıl İranlı yönetmen Alireza Khatami’nin merakla beklenen filmi “Öldürdüğün Şeyler”in (The Things You Kill) dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı. Başrollerini Ekin Koç, Hazar Ergüçlü ve Erkan Kolçak Köstendil’in paylaştığı film, Utah’ta gerçekleştirilen festivalde büyük ilgi gördü.

Ekin Koç ve Hazar Ergüçlü, Sundance Film Festivali’nde göz kamaştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2025 18:02

Ekin Koç ve Hazar Ergüçlü, filmin özel gösterimi için festivale katılarak hem kırmızı halıda hem de etkinlik boyunca zarafetleriyle dikkat çekti. Yapım, hasta annesinin gizemli ölümüyle sarsılan bir üniversite profesörünün, bahçıvanıyla yaşadığı intikam dolu bir çatışmayı anlatıyor. Alireza Khatami’nin yönetmenlik koltuğunda oturduğu bu etkileyici dram, izleyenlerden tam not aldı.

Filmin arkasında Türk sinemasından tanınmış isimler de yer alıyor. Kurgucu Selda Taşkın ve yapım tasarımcısı Meral Aktan gibi başarılı isimler, filmin yaratıcı ekibinde öne çıkıyor. “Çilingir Sofrası” ve “Küçük Şeyler” filmlerinden aşina olduğumuz Taşkın’ın kurgusu ve “Kuru Otlar Üstüne” ile tanınan Aktan’ın tasarımı, filmi görsel ve anlatımsal açıdan güçlendiren unsurlar arasında.

Fransa, Polonya, Kanada ve Türkiye ortak yapımı olan “Öldürdüğün Şeyler”, Sundance’in ardından 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde (IFFR) de seyirciyle buluşacak. Film, ele aldığı çarpıcı hikâyesi ve uluslararası ekibiyle yılın en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.

Benzer Haberler
‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki zikir sahnesi olay yarattı! Erkan Avcı’nın performansı sosyal medyada gündem oldu ‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki zikir sahnesi olay yarattı! Erkan Avcı’nın performansı sosyal medyada gündem oldu
Ayşe Barım tutuklandı! Ayşe Barım tutuklandı!
“Kardelenler” dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı! “Kardelenler” dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı!
'Yelda' dizisinin çekimleri tamamlandı! 'Yelda' dizisinin çekimleri tamamlandı!
“Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler” dizisine Eda Ece geliyor! “Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler” dizisine Eda Ece geliyor!
Tuğçe Kandemir'den çifte mutluluk Tuğçe Kandemir'den çifte mutluluk
ÇOK OKUNANLAR
Müge Anlı gözyaşları içinde anlattı:
  • 23-01-2025 10:55

Müge Anlı gözyaşları içinde anlattı: "Komşum ve evlatları hayatını kaybetti"

Ekin Koç'un 3 yıllık ilişkisinde mutsuz son
  • 23-01-2025 14:05

Ekin Koç'un 3 yıllık ilişkisinde mutsuz son

Defne Samyeli sessiz kalamadı:
  • 23-01-2025 11:30

Defne Samyeli sessiz kalamadı: "Mutluluk ve huzur reva değil"

Rıza Baba, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
  • 23-01-2025 12:50

Rıza Baba, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Cemal Can Canseven askere gidiyor:
  • 23-01-2025 14:35

Cemal Can Canseven askere gidiyor: "Manisa Alaşehir'de görüşürüz!"