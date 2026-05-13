Demi Moore’un Son Görüntüsü Hayranlarını Endişelendirdi

Demi Moore 79. Cannes Film Festivali’nin açılış gecesinde kırmızı halıya damga vuran isimlerden biri oldu. Tercih ettiği ışıltılı elbise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı fakat bazı hayranları elbisesine dikkat bile etmedi ve Moore’un son görüntüsüyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Kırmızı Halıda Zarif ve Işıltılı Görünüm

Festivalin açılış gecesinde kameraların karşısına çıkan Demi Moore straplez kesimli ve payet detaylı Jacquemus imzalı elbise giydi. Şıklığını elmas takılarla tamamlayarak Cannes kırmızı halısının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

63 yaşındaki yıldızın fit görünümü ve zarif duruşu moda dünyasında büyük ilgi gördü.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Kırmızı halı görüntülerinin ortaya çıktıkça sosyal medya kullanıcıları Demi Moore’un tarzı hakkında çok sayıda yorum yaptı. Pek çok kullanıcı oyuncunun yıllara meydan okuyan güzelliğine övgüler yağdırdı.

Bazı hayranları ise Moore’un Cannes görünümünü “zarif”, “kusursuz” ve “ikonik” olarak değerlendirdi.

Oyuncu Rita Wilson da yaptığı yorumla Moore’un görünümünü çok beğendiğini ifade etti.

Endişelendiren Detay

Övgülerin yanı sıra bazı sosyal medya kullanıcıları Demi Moore’un son dönemde oldukça zayıf göründüğünü belirterek sağlık durumuyla ilgili endişelerini paylaştı.

Bazı yorumlarda ünlü oyuncunun daha sağlıklı görünmesi gerektiği ifade edildi ve hayranlarının bir kısmı “çok ince göründüğü” fikrini paylaştı.

Kısa sürede gündem olan tartışmalar Cannes gecesinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Cannes Jürisinde Yer Alıyor

Bu yıl Cannes Film Festivali jürisinde yer alan Demi Moore festival kapsamında birçok etkinliğe katılıyor. Açılış töreninin yanı sıra jüri üyeleriyle düzenlenen özel fotoğraf çekiminde de boy gösterdi.

Festival süresince farklı moda tercihleriyle sık sık gündeme gelmesi beklenen yıldız isim şimdiden Cannes’ın öne çıkan figürlerinden biri oldu.

Gündüz Tarzı da Konuşuldu

Moore festival kapsamında katıldığı gündüz etkinliğinde de yine Jacquemus imzalı puantiyeli bir elbise tercih etti. Beyaz topuklu ayakkabılar ve sade aksesuarlarla tamamladığı stil moda takipçileri tarafından beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun hem gündüz hem gece stilleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.