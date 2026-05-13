Maçka Parkı’nda Yere Yığıldı! Sevda Demirel’den Kötü Haber

Sevda Demirel Maçka Parkı’nda yaptığı yürüyüş sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Spor yapmak için ünlü isim dengesini kaybederek yere düştü.

Bir Anda Yere Yığıldı

Edinilen bilgilere göre Sevda Demirel, akşam saatlerinde yürüyüş yapmak için Maçka Parkı’na gitti. Her şey normal ilerlerken ünlü isim bir anda yere yığıldı.

Ayağa kalkmakta zorlanan Demirel’in büyük acı yaşadığı görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise vakit kaybetmeden yardıma koştu. O anlarda parkta kısa süreli panik yaşandı.

Vatandaşlar Yardıma Koştu

Kaza sonrası çevrede bulunan kişiler Demirel’i sakinleştirmeye çalıştı. Görüntülerde ünlü ismin uzun süre yerden kalkamadığı dikkat çekti. Bazı vatandaşların sağlık ekiplerine haber verdiği bazı kişilerin ise Demirel’in yanında bekleyerek destek olmaya çalıştığı görüldü.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Ayağında Kırık Oluştu

İlk müdahalenin ardından ayağında kırık olduğu öğrenilen Sevda Demirel’in tedavi altına alındığı belirtildi. Ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir süre dinlenmesi gerektiği ifade edildi.

Kazanın ardından sevenleri sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı Demirel’in bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Maçka Parkı’nda yaşanan talihsiz olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle olay anına ait görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılar ünlü manken için peş peşe yorum yaptı.

Takipçileri park ve yürüyüş alanlarındaki zeminin daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini savundu ve yaşanan kazanın ne kadar ani gerçekleştiğine dikkat çekti.

Uzun Süre Konuşuldu

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sevda Demirel, bu kez yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi. İlerleyen günlerde hayranları Demirel’den iyileşme haberleri duymayı bekliyor.