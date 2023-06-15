Ekin Ekinci'den 'Bilmece'

Sözü ve müziği Bünyas Herek’e, düzenlemesi Alişan Göksu’ya, mix-masteringi Özgür Yurtoğlu’na ait olan “Bilmece” şarkısı; hareketli tarzı, sempatik ve eğlenceli yaklaşımıyla ayrılık sonrası sürecini konu alıyor.

Şarkının video klibinin çekimi Montenegro’nun Kotor şehrinde 16 saat sürdü. Ayrılık sonrası yaşanılan duygusal durum ve geçişlerin yansıtıldığı şarkının klibinde sanatçının yaşadığı durumu atlatmak üzere çıktığı yolculuktaki çektiği vloglar ve gezintisi ile izleyiciye eğlenceli bir tatil anı sunulmak istendi.

Ekin Ekinci klibi ile ilgili; “Duygu durumları değişkendir, insanların olaylara verdiği tepkilerde dahil. Herkesin olayları atlatma biçimleri de farklıdır. Biz bu single çalışmamın klibinde ayrılık sonrası yaşanılan duygu değişimi, üzüntü, acı ve sevgiliye söylemek istenilenleri daha eğlenceli bir yerden, hayat devam ediyor ve ben bunu atlatacağım tadında vermek istedik.” dedi.

Video klibin yönetmenliği Coşkun Turgut imzası taşırken; sanatçının radyo iletişimi Emel Yalçın ve menajeri Mert Siliv tarafından, sosyal medya pr’ı; P2P Medya ve Fam Works, Basın Pr’ı ise Pr Fabric önderliğinde yapılmaktadır.