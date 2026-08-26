Ekin Aksoy Davet Musab Dizisinde Furkan Palalı'nın Partneri Oldu!

TRT'nin uluslararası dijital yayın platformu tabii için hazırlanan son dönemin en iddialı tarih projelerinden biri olmaya aday Davet Musab dizisinin hazırlıklarında sona gelindi. Tekden Film imzalı dönem dizisi Eylül ayında motor demeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturacağı projenin merakla beklenen kadın başrol oyuncusu da sonunda belli oldu.

Ekin Aksoy Hamne Rolüyle Ekranlara Dönüyor

Dizide İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Musab bin Umeyr'in eşi Hamne karakterine hayat verecek yetenekli isim açıklandı. Genç kuşağın dikkat çeken ve yükselen yıldızları arasında yer alan Ekin Aksoy projenin kadın başrolü olarak kadroya katıldı.

Toplam 16 bölümden oluşacak dev yapımda Aksoy Furkan Palalı'nın hayat vereceği ana karakter Musab'ın sadık eşi Hamne olarak seyirci karşısına çıkacak. İki başarılı oyuncunun ekrandaki uyumu ve sergileyeceği performans şimdiden dizi severler tarafından büyük merakla bekleniyor.

Çekimlerin Büyük Bir Bölümü İran'da Gerçekleştirilecek

Davet Musab dizisi İslamiyet öncesi dönemde Mekke'nin en varlıklı itibar sahibi ve konforlu yaşamına sahip gençlerinden biriyken tüm bu zenginliği geride bırakıp İslam'ı seçen Musab'ın etkileyici hayat hikayesini konu alıyor. Dizi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) tebliğ sürecinde Medine'ye ilk öğretmen olarak gönderilen ve orada İslamiyet'in yayılmasında kritik bir rol üstlenen Musab'ın inanç fedakarlık ve mücadele dolu yolculuğunu güçlü bir görsel dille ekrana taşıyacak.

Tarihi dönemin ruhunu, mimarisini ve atmosferini izleyiciye en gerçekçi şekilde aktarabilmek adına projenin çekimlerinin büyük bir bölümü İran'da özel olarak hazırlanan platolarda gerçekleştirilecek. Görkemli prodüksiyonu güçlü senaryosu ve derinlikli hikayesiyle dikkat çeken Davet Musab yeni yayın döneminde tabii platformunun en çok konuşulacak amiral gemisi projelerinden biri olmaya aday gösteriliyor.