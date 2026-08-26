Beyazıt Öztürk İle Kahkaha Fırtınası Geri Dönüyor! Beyaz'la Joker 3 Eylül'de Kanal D’de

Türk televizyon tarihinin en sevilen ekran yüzlerinden biri olan usta şovmen Beyazıt Öztürk kendine özgü esprili üslubu, samimiyeti ve bitmek tükenmek bilmeyen yüksek enerjisiyle yeniden seyircisiyle kucaklaşmak için gün sayıyor. Yayınlandığı ilk dönemden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen eğlenceli yarışma programı Beyaz'la Joker 3 Eylül Perşembe akşamı merakla beklenen ikinci sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yenilenen Format Ve Büyük Sürprizler Geliyor

Yapımcılığını Erdi Yapım'ın üstlendiği, tamamen yerli ve milli bir anlayışla geliştirilen yüzde yüz Türk formatı Beyaz'la Joker yeni yayın döneminde yenilenen kuralları ve dinamik yapısıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.

Yeni sezonda çok daha hareketli, temposu yüksek ve interaktif bir atmosferin hakim olacağı programda izleyicileri televizyon ekranı başında bol kahkahalı, tempolu ve sürprizlerle dolu anlar bekliyor. Öztürk'ün kendine has sunum yeteneğiyle renklenecek olan yarışma ekran başındakilere adeta nostaljik ve eğlenceli bir şov gecesi vaat ediyor.

3 Milyon TL'lik Dev Büyük Ödül Heyecanı

Yarışmacıların hem bilgilerini sınayacağı hem de Beyazıt Öztürk'ün eğlenceli soruları ve yönlendirmeleriyle büyük ödül için kıyasıya mücadele edeceği program yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yapacak. Renkli ve yenilenen stüdyo dekoru her bölüm gündem yaratacak diyalogları ve heyecan dolu anlarıyla öne çıkan yarışmada bu sezon tam 3 milyon TL'lik dev bir büyük ödül heyecanı yaşanacak.

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez eğlencesi olmaya aday Beyaz'la Joker kahkaha ve rekabet dolu yeni bölümleriyle 3 Eylül Perşembe akşamı saatler gösterdiğinde izleyici karşısında olacak.