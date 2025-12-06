Ehliyetini Kaptıran Birce Akalay’dan Açıklama: “Hiç Olmayacak Bir Şeydi"

Alkollü araç kullanırken yakalanıp ehliyetine el konulan oyuncu Birce Akalay, günler sonra ilk kez konuşarak, "Hiç olmayacak bir şeydi, bana güzel bir ders oldu" dedi.

Ehliyetini Kaptıran Birce Akalay’dan Açıklama: “Hiç Olmayacak Bir Şeydi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-12-2025 10:37

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta alkollü araç kullanırken trafik denetimine takılan ve ehliyetine el konulan ünlü oyuncu Birce Akalay, yaşanan olayın ardından ilk kez konuştu. Alkol testinde $1.12$ promil çıkan ve idari para cezası uygulanan Akalay, olayın kendisi için bir ders olduğunu söyledi.

"Hayat, Akıl Tutulması... Mecbur Kaldım"

41 yaşındaki ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtlarken olayın bir "akıl tutulması" olduğunu ve normalde yapmayacağı bir davranış olduğunu ifade etti:

"Hiç olmayacak bir şeydi. Benim hayatımda yapmayacağım bir şeydi. Senelerdir şoförümle yaşıyorum. Ama mecbur kaldım. Hayat, akıl tutulması... Bana güzel bir ders oldu."

Uyuşturucu Operasyonuyla da Gündeme Gelmişti

Birce Akalay, bu olaydan önce de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimler arasındaydı. Gözaltı sonrası yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı iddia edilmişti.

Bu olayların ardından gelen alkollü araç kullanma durumu, ünlü oyuncunun zor bir dönemden geçtiğini gösterdi.

