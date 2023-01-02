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Gecce Magazin Haberleri

Ego'nun merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı!

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, senaryosunu ise Erkan Birgören ile Tuna Görgün’ün kaleme aldığı, FOX’un yeni dizisi “Ego”nun merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.

Ego'nun merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-01-2023 21:57

Erhan karakterinin (Alperen Duymaz) patronu Sibel (Melisa Aslı Pamuk) tarafından aldığı teklif tanıtıma damga vururken, dizi tüm konusuyla izleyicide şimdiden büyük merak uyandırdı.

Dizide; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı “Ego”, çok yakında FOX’ta.

 

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