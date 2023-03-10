Ego dizisine sürpriz bir isim katılıyor!

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmenliğini. Şenol Sönmez’in, senaryo süpervizörlüğünü Can Sinan’ın yaptığı ve senaryo ekibinde Gülsev Karagöz, A.Orçun Okşar, Z.Özer Çetinel ile Görkem Tüzün’ün görev aldığı, FOX’un sevilen dizisi “Ego”ya sürpriz bir oyuncu katılmaya hazırlanıyor.

Pazar günleri FOX izleyicisiyle buluşmaya devam eden dizinin 4 bölümü itibarıyla başarılı oyuncu Şafak Pekdemir, Melisa Aslı Pamuk’un canlandırdığı Sibel karakterinin düşmanı rolünü üstlenecek, diziye yeni bir heyecan katacak.

“Ego” dizisinde; Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk’a; Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

“Ego”, 12 Mart Pazar saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.