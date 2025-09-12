Ege Kökenli’nin Acı İtirafı: “Bir Günde Büyüdüm”

Oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz aylarda yaşadığı en büyük acıyı anlattı. 5 buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybeden Kökenli’nin sözleri yürekleri burktu. Başarılı oyuncu, katıldığı programda gözyaşlarını tutamayarak yaşadığı süreci samimiyetle dile getirdi.

Anne Olmaya Hazırlanırken Acı Haber Geldi

2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen Ege Kökenli, hamilelik haberini verdiğinde hayranlarını sevindirmişti. Ancak mayıs ayında gebeliğinin 22. haftasında acı bir kayıp yaşadı. Kökenli, “Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık” sözleriyle durumu duyurdu. Bu açıklama hayranlarını derinden üzdü.

Milyonda Bir İhtimal

Sibel Arna’nın YouTube programına katılan ünlü oyuncu, yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı. Doktorlarının, bu durumun milyonda bir ihtimalle görülebilecek bir komplikasyon olduğunu söylediğini belirtti. Kökenli, yaşadıklarının bir düşük değil, erken doğum olduğunu vurguladı. “Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken…” sözleriyle acısını dile getirdi.

Sessizlik ve Zor Günler

Bebeğini kaybettikten sonra uzun süre sosyal medyadan uzak duran Ege Kökenli, bu dönemde kendi içine döndüğünü belirtti. Ünlü oyuncu, “Bazı duyguları anlatmak kolay değil ama paylaşmadan iyileşmek de öyle. Ben de paylaşarak iyileşmeye karar verdim” ifadelerini kullandı.

“Konuşulması Gereken Bir Süreç”

Kökenli, yaşadığı acının sadece kendisine ait olmadığını, birçok annenin benzer kayıplar yaşadığını vurguladı. “Takdiri ilahi diyeceğim ama şunu da eklemek istiyorum. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek kadar bu süreçte yaşanan kayıpları da kabullenmek gerekiyor. Bu konunun daha fazla konuşulması lazım” diyerek önemli bir noktaya değindi.

“Bir Günde Büyüdüm”

Konuşurken gözyaşlarına hâkim olamayan oyuncu, yaşadığı kaybı “Bir günde büyüdüm” sözleriyle özetledi. Sağlıklı ilerleyen gebeliğinin ani bir komplikasyonla sonlandığını belirten Kökenli, yaşadığı bu acıyla olgunlaştığını ifade etti.