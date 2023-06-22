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Ege Kökenli'den bikinili tatil pozları

Ege Kökenli, tatil karelerini 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Güzel oyuncu, pembe bikinisiyle havuz başında verdiği pozlarına ''Merhaba yaz'' notunu düştü. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncunun tatil pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ege Kökenli'den bikinili tatil pozları
Yayın Tarihi : 2023-06-22 13:03

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle yaz tatilinin keyfini paylaşmaya devam ediyor. 3.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında, pembe bikinisiyle havuz başında çekilen pozlarına "Merhaba yaz" notunu düşen güzel oyuncu, güzelliğiyle kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Tatil fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ege Kökenli, tatil sezonunun gelmesiyle birlikte Instagram hesabından takipçileriyle paylaşımlarını sürdürüyor. Güzel oyuncu, son paylaştığı fotoğraflarda pembe bikinisiyle havuz başında poz verirken, "Merhaba yaz" notunu düşmeyi ihmal etmedi. Ege'nin doğal güzelliği ve enerjik duruşu, takipçilerini etkilemeye devam ediyor.

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