Efes Antik Tiyatro'da Gökhan Türkmen fırtına gibi esti

Kısa sürede biletleri tükenen konserde Türkmen, diskografisinin en parlak eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvarla sevenlerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. , Bitmesin, Sen İstanbulsun Buram Buram, Bal, Mahşer, Büyük İnsan, Durum Leyla, Taş, Çatı Katı, Lafügüzaf, Aşk Lazım gibi geniş kitlelere ulaşan parçalarıyla da izleyenlerin kalplerine Türkmen, bir kez daha dokundu.