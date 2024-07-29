Efes Antik Tiyatro'da Gökhan Türkmen fırtına gibi esti

Kısa sürede biletleri tükenen konserde Türkmen, diskografisinin en parlak eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvarla sevenlerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. , Bitmesin, Sen İstanbulsun Buram Buram, Bal, Mahşer, Büyük İnsan, Durum Leyla, Taş, Çatı Katı, Lafügüzaf, Aşk Lazım gibi geniş kitlelere ulaşan parçalarıyla da izleyenlerin kalplerine Türkmen, bir kez daha dokundu.
Tarih, müzik ve sanatı bir araya getiren, günümüzde dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıları ağırlayan Efes Antik Tiyatro, müzikseverlere eşsiz bir doğal amfi tiyatroda gerçekleşen konser deneyiminde Gökhan Türkmen'le zirve yaptı.