Edusa Operası AKM’de İlk Kez Sahnelenecek

İstanbul sanat takvimi, güçlü bir prömiyerle yeni bir sayfa açıyor. Edusa operası, 28 Mart 2026 tarihinde sanatseverlerle ilk kez buluşuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye taşıdığı bu özel yapım, Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyici karşısına çıkıyor. Üstelik bu prömiyer, yalnızca yeni bir eser sunmuyor; aynı zamanda Türk opera tarihinde önemli bir eşik oluşturuyor.

Çünkü Güldiyar Tanrıdağlı, opera eseri sahnelenen ilk Türk kadın besteci olarak bu projeyle öne çıkıyor. Bu yönüyle Edusa, yalnızca sahne üzerinde değil, sanat tarihinin içinde de güçlü bir yer ediniyor.

Anadolu’nun Hafızası Sahneye Taşınıyor

Edusa, Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel birikimini sahneye taşıyor. Librettosu İskender Pala tarafından kaleme alınan eser, yalnızca bir hikaye anlatmıyor. Aynı zamanda kültür, hafıza ve toplumsal değerler üzerine derin bir düşünce alanı açıyor.

Eserde verilen temel mesaj oldukça net: Bir toplumun gerçek gücü, maddi zenginlikten değil, kültürel mirasından doğar. Bu güçlü fikir, sahne üzerinde dramatik bir yapı içinde izleyiciye aktarılıyor. Böylece Edusa, yalnızca izlenen değil, üzerine düşünülen bir yapı haline geliyor.

Klasik Opera ile Çağdaş Sahne Dili Buluşuyor

Rejisör Caner Akın, eserde geleneksel opera anlatımını çağdaş sahneleme teknikleriyle bir araya getiriyor. Bu yaklaşım, izleyiciye hem tanıdık hem de yenilikçi bir deneyim sunuyor.

Ayrıca sahne tasarımında güçlü bir ekip dikkat çekiyor. Dekor ve görsel tasarımı Efter Tunç, kostümleri Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını Cem Yılmazer, video tasarımını ise Aisha Hajiyeva üstleniyor. Koreografide Berk Sarıbay, orkestrada ise şef İbrahim Yazıcı yer alıyor. Bu güçlü ekip, eserin sahne üzerindeki etkisini katmanlı bir yapıya dönüştürüyor.

Geniş Kadro ve Güçlü Performans

İDOB sanatçıları, Edusa’da geniş ve dinamik bir kadroyla sahneye çıkıyor. Başrolde Gülbin Günay ve Evren Işık Yasemin dönüşümlü olarak yer alıyor. Bununla birlikte eserde çok sayıda solist, koro sanatçısı ve dansçı birlikte performans sergiliyor.

Bu çok katmanlı kadro, eserin anlatım gücünü artırıyor. Aynı zamanda sahnede sürekli değişen bir enerji yaratıyor. Bu sayede izleyici, her sahnede farklı bir yoğunlukla karşılaşıyor.

Nisan Ayında da Sahnelenecek

Prömiyerin ardından Edusa operası, 2, 4, 11, 18 ve 30 Nisan tarihlerinde yeniden sahnelenecek. Bu durum, eseri kaçıranlar için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak yoğun ilgi nedeniyle biletlerin hızla tükenmesi bekleniyor.

İstanbul’un kültür sanat ajandasında güçlü bir yer edinen bu yapım, sezonun en dikkat çeken prodüksiyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Edusa, yalnızca bir opera değil; aynı zamanda geçmiş ile bugünü buluşturan güçlü bir anlatı olarak sahnede yerini alıyor.