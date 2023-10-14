Edis'ten unutulmaz performans

Edis, Kerki Solfej'in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki üçüncü ve son konserini önceki gün verdi. Hit şarkılarıyla on binleri coşturan Edis, müziği, dans performansları, ışık ve video çalışmalarıyla kapsamlı bir prodüksiyonla 3. günün de yıldızı oldu. Edis’i üçüncü konserinde izleyenler arasında; Samsun Demir, Bensu Soral-Hakan Baş, Selin Ciğerci, Müjde Uzman gibi ünlü dostları da vardı.

Sahneye yazın hit şarkısı olan ‘Sor’ ile çıkan Edis, dansçılarıyla yaptığı şovla da büyük alkış aldı. Konser boyunca ünlü yıldızın geniş repertuvarına binlerce izleyicisi eşlik etti.

Edis zaman zaman seyircileriyle sohbet de etti. “Sizlerle beraber yaş alıp, sizlerle birlikte büyüyormuş gibi hissediyorum. Hayatımızın sonuna kadar böyle konserlerde buluşabilmek dileğiyle.” diyen ünlü yıldız, “Nefesimin yettiği kadar bu işi yapmayı ve sizlerle birlikte burada bu duyguyu paylaşmayı tercih ediyorum” diyerek hayranlarına sevgisini dile getirdi.

Edis 3 gün boyunca şarkıları ve performansıyla olduğu kadar sahne kostümleriyle de dikkati çekti. Ünlü yıldız birbirinden şık kostümlerle çıktığı sahnesinde 3. gün yıldızlarıyla dikkati çeken jean bir takım ve yelekli bir kostüm tercih etti.

Edis kadar şık kostümleriyle sahneye çıkan dansçı ekibi ise 3 gün boyunca unutulmaz bir performans sergiledi.