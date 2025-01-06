Edis'ten Murat Övüç'e destek: "Adalet herkes için"

Olayın ardından şarkıcı Edis Görgülü, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi. Görgülü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeri gelmişken bir sosyal medya fenomeninin şakayla başörtüsü taktı diye hapse girmesine fazla sessiz kaldığımıza inanıyorum. Bu kişi heteroseksüel biri olsa o paylaşım kimsenin umurunda olmazdı. Bence üzücü ve düşündüren, hatta korkutan bir karar. Olayları kişiyi beğenip beğenmememiz üzerinden değerlendirerek ülkemizdeki anti-demokratik yaklaşımlara destek oluyoruz. Adalet herkes için. O story'de ben abes bir durum göremedim açıkçası. Ben tweet atana kadar serbest bırakılmış. Süper, çok sevindim."

Edis’in paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar Edis’in görüşlerine destek verirken, kimileri ise bu açıklamayı eleştirdi.