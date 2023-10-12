Edis'ten Harbiye'de büyük şov!

Edis, uzun bir aradan sonra İstanbul’da verdiği ilk konserle seyircisiyle buluştu. Kerki Solfej'in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında sahne alan ünlü yıldız, üç akşam üst üste vereceği ve biletleri günler öncesinde tükenen konserlerinin ilkini önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. Ses, ışık, dans ve görsel bir sanat şovu sunan Edis’i binlerce hayranı izledi.

Edis’in Harbiye konserinde seyirci önce bir visual art’la karşılaştı. Eserin ardından ünlü yıldız ‘Benim Ol’ şarkısı ve hayranlarının alkışlarıyla sahneye çıktı.

Ünlü yıldız akşam boyunca dillerden düşmeyen şarkılarını binlerce kişilik hayran korosuyla birlikte seslendirdi. Hafızalarda uzun süre yer edinecek bir şova imza atan Edis’in konserleri 12 ve 13 Ekim tarihlerinde Harbiye’de devam edecek.