Edis'ten coşku dolu konser

Edis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak düzenlenen konser için Alanya’da sahneye çıktı. Efsane bir halk konseri veren ünlü yıldız, 19 Mayıs coşkusunu yaşattı. Sahnede kendisini izleyen binlerce hayranının bayramını kutlayan Edis, dillerden düşmeyen ve haftalarca liste başı olan şarkılarını seyircisiyle birlikte söyledi.

20 bini aşkın kişinin izlediği unutulmaz konser, ‘Benim Ol’, ‘Arıyorum’, ‘Nirvana’ şarkılarıyla başladı. ‘Yalancı’, ‘Çok Çok’, ‘Dudak’ gibi unutulmayan şarkılarıyla hayranlarını coşturan Edis, ‘Martılar’ şarkısıyla bayram coşkusunu zirveye çıkardı.

Edis’in enerjisiyle seyirciyi büyüleyen sahne performansına, dansçıları da eşlik etti. Edis, “Bu güzel vatanın tek sahibi olduğumuzu unutmayalım, biz beraber güzeliz. Birbirinize iyi davranmayı unutmayın. Bir tane vatanımız var ve onu hayatımız boyunca korumak zorundayız” diyerek hayranlarına seslendi.