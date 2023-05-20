  • 21 MAYIS Pazar 03:13
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Edis'ten coşku dolu konser

Edis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Alanya’da binlerce dinleyicisi ile buluştu. Bayramın coşkusunu şarkıları, dansları ve seyircisine yansıttığı neşesiyle yaşatan ünlü yıldız, zirvedeki parçalarını seslendirdi.

Edis'ten coşku dolu konser
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 20-05-2023 16:08

Edis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak düzenlenen konser için Alanya’da sahneye çıktı. Efsane bir halk konseri veren ünlü yıldız, 19 Mayıs coşkusunu yaşattı. Sahnede kendisini izleyen binlerce hayranının bayramını kutlayan Edis, dillerden düşmeyen ve haftalarca liste başı olan şarkılarını seyircisiyle birlikte söyledi. 

20 bini aşkın kişinin izlediği unutulmaz konser, ‘Benim Ol’, ‘Arıyorum’, ‘Nirvana’ şarkılarıyla başladı. ‘Yalancı’, ‘Çok Çok’, ‘Dudak’ gibi unutulmayan şarkılarıyla hayranlarını coşturan Edis, ‘Martılar’ şarkısıyla bayram coşkusunu zirveye çıkardı.

Edis’in enerjisiyle seyirciyi büyüleyen sahne performansına, dansçıları da eşlik etti. Edis, “Bu güzel vatanın tek sahibi olduğumuzu unutmayalım, biz beraber güzeliz. Birbirinize iyi davranmayı unutmayın. Bir tane vatanımız var ve onu hayatımız boyunca korumak zorundayız” diyerek hayranlarına seslendi.

Hadise'den sahnede muhteşem şov!
Aile'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı!