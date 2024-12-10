Edis’in Rotterdam’da konser trafiği

Sanatçının aylardır beklenen konseri izdiham yarattı. Rotterdam yerel radyosunda Luxor’daki konser sebebiyle trafik yoğunluğu anonsu geçildi. 1500 kişilik ünlü Luxor Theater Rotterdam salonundaki tüm biletlerin satıldığı ‘sold out’ konserde Edis, sevilen şarkıları ve danslarıyla seyirciyi mest etti. Sanatçı konser sonunda dinmeyen alkışlar üzerine 'Azar Azar' ve geçen hafta yayınlanan yeni şarkısı 'Mayhoş' ile bis yaptı. Şahmeran Entertainment organizasyonuyla düzenlenen konserde sanatçı kendisini ayakta izleyen Rotterdam seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı.