Edis ve Aleyna’dan ‘Küçük Sevgilim’

Türk rock müziğinin efsanevi gruplarından Mor ve Ötesi’nin şarkılarının ünlü sanatçılar tarafından seslendirildiği saygı konserinde sahne alan Edis ve Aleyna Tilki, muhteşem düetleriyle büyük yankı uyandırmıştı. 27 Şubat’ta Ülker Arena’da gerçekleşen ve müzikseverlerden büyük ilgi gören bu özel gecede, ikili 'Benim Küçük Sevgilim' şarkısına yaptıkları yorumla geceye damga vurmuştu.

Günlerce müzik gündemini meşgul eden ve hayranların merakla yayınlanmasını bekledikleri o düet YouTube ve dijital platformlarda yayınlandı. Edis ve Aleyna Tilki'nin enerjik sahne performansı, güçlü vokalleri ve benzersiz yorumlarıyla yeniden dinleyicilerle buluşan bu özel düet kısa sürede dinleme listelerinde zirveye yerleşti!