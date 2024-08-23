Eda Taşpınar’ın İspanya tatilinden paylaşımlar devam ediyor

Cemiyet hayatının ünlü ve seyahat tutkunu isimlerinden Eda Taşpınar, İspanya’da tatilin keyfini çıkarıyor.

Eda Taşpınar’ın İspanya tatilinden paylaşımlar devam ediyor
SOSYETE
Yayın Tarihi : 23-08-2024 10:25

Sosyetenin gözde isimlerinden Eda Taşpınar, İspanya tatilinin keyfini sürüyor. Sık sık seyahatleriyle gündeme gelen Taşpınar, bu kez İspanya’nın muhteşem sahillerinde dinleniyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran sosyetik güzel, tatil anılarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eda Taşpınar’ın İspanya tatilinden paylaştığı kareler, her zamanki gibi büyük ilgi görüyor. Paylaşımlarında doğallığını ve zarafetini sergileyen Taşpınar, takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

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